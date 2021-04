หลบอีกแล้ว! ปิร์โลพิจารณาถอดโรนัลโด้จากการตั้งกำแพง

อันเดรีย ปิร์โล กุนซือยูเวนตุส เผย เขาจะพิจารณาเรื่องการยืนตั้งกำแพงของ คริสเตียโน โรนัลโด้ หลังนักเตะเป็นต้นเหตุทำให้ทีมเสียประตูจากลูกฟรีคิกอีกครั้งในเกมชนะปาร์มา 3-1

ปาร์มาทำช็อคเจ้าถิ่นด้วยการขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากลูกฟรีคิกของ กาสตัน บรูกมัน ที่ยิงข้ามตัวของโรนัลโด้ที่ไม่ยอมกระโดดบล็อคเหมือนเพื่อนร่วมทีมคนอื่น

Did Cristiano Ronaldo duck in the wall for Parma's goal vs Juventus? 😳 pic.twitter.com/u84YLCr58u