หรูหรา! บาร์เซโลนาเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2020/21

บาร์เซโลนา เปิดตัวชุดเยือนที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ บาร์ซา เพิ่งทำการเปิดตัวชุดเหย้าในฤดูกาลใหม่ของพวกเขาไปหมาด ๆ โดยเปนชุดสีเลือดหมูสลับน้ำเงิน พร้อมขลิบสีเหลืองคล้ายกับชุดในฤดูกาล 2010/11

ล่าสุด ทัพอาซูลกรานา ได้ทำการเปิตชุดเยือนตัวใหม่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมาในชุดสีดำล้วน ตัดด้วยขลิบสีทองที่ตัวโลโก้, คอและแขนเสื้อให้อารมณ์ความเรียบหรูสวยงาม

😍 Our new away kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL