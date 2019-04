หยุดล้อได้แล้ว! คล็อปป์สะใจหงส์ปิดตำนานลื่นบันลือโลก

เจอร์เก้น คล็อปป์ เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เชื่อว่าทีมได้ปิดตำนานการลื่นล้มของ สตีเวน เจอร์ราร์ด ที่ทำให้ทีมโดนล้อลงได้แล้ว หลังจบเกมเอาชนะ เชลซี 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ 14 เมษายน

หงส์แดง เปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะ สิงโตน้ำเงินคราม 2-0 เก็บสามแต้มกลับขึ้นไปนำจ่าฝูงลีกอีกครั้ง โดยก่อนเกมนัดนี้หลายฝ่ายมีการยกประเด็นการลื่นล้มของ เจอร์ราร์ด ก่อนถูก เดมบา บา ฉกบอลเข้าไปยิงจนทีมเสียแชมป์เมื่อ 5 ปีที่แล้วขึ้นมาพูดถึงกันอย่างมาก รวมถึงแฟนทีมเยือนที่ร้องเพลงล้อเรื่องนี้ระหว่างเกมด้วย

อย่างไรก็ตามกุนซือเยอรมันเชื่อว่าทีมได้ปิดตำนานเรื่องนี้ได้แล้ว หลังจาก แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน ทำลื่นล้มในช่วงท้ายเกมและถูก กอนซาโล อิกวาอิน ฉกบอลได้แต่ทีมก็ไม่เสียประตู จนเจ้าตัวหันไปสะใจแบบสุดเหวี่ยงกับแฟนบอล ก่อนจบเกมด้วยชัยนะและกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จ

"มันควรพอได้แล้ว เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ และเราก็ไม่ได้แพ้เกมนี้" คล็อปป์ กล่าว

"มันเป็นเรื่องไร้สาระอย่างสิ้นเชิง มีแต่พวกอ่อนแอและโง่เท่านั้นที่เอาเรื่องนี้มาล้อ"

"และในจุดนี้เราได้จบเรื่องการลื่นได้แล้ว ร็อบโบ้ก็ลื่นในเกมนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันไม่ใช่ความเป็นลิเวอร์พูล ผมภูมิใจกับลูกทีมทุกคน"

โปรแกรมนัดต่อไปของ ลิเวอร์พูล คือการบุกเยือน ปอร์โต้ ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย เลกสอง ก่อนจะกลับมาเล่นในลีกด้วยการบุกเยือย คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้

