หมอรอก่อน! แฟนลีดส์ฉลองประตูข้อเท้าหัก แต่อยู่เชียร์จนจบเกม

แมตต์ ริชาร์ดสัน แฟนบอลเลือดข้นของ ลีดส์ ยูไนเต็ด ยูไนเต็ด โชว์ความใจเด็ดเมื่อฉลองประตูจนข้อเท้าหัก แต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลในทันที ขออยู่เชียร์ทีมรักจนจบเกมก่อน

เหตการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่ 65 ของเกมระหว่างยูงทอง กับ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เมื่อเจ้าถิ่นได้ประตูและ ริชาร์ดสัน ฉลองสุดเหวี่ยงจนพลาดล้มลงจนข้อเท้าหัก แต่ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนเจ้าตัวกลับเลือกที่จะขอเชียร์ทีมรักจนจบเกม มากกว่าจะไปโรงพยาบาลในทันที

"ผมกระโดดและวิ่งขึ้นลงตรงบันได แต่ก้าวพลาด จากนั้นผมมองไปที่ข้อเท้า มันเหมือนจะหลุดออกมา" ริชาร์ดสัน กล่าว

"ผมดูแย่มากและคิดว่าอาจต้องไปโรงพยาบาล แต่สิ่งสำคัญสุดคือผมอยากดูเกมต่อไป"

"ผมเลือกจะยิ้มให้กับเหตุการณ์นี้ เพราะหลายปีที่ผ่านมาผมไปที่ เอลแลนด์ โร้ด และเห็นแต่ผลงานที่ย่ำแย่"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ในที่สุดเราก็มีทีมที่มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ และทำให้ผมภูมิใจที่เป็นแฟนลีดส์, ซึ่งความคลั่งไคล้ก็เอาชนะความเจ็บปวดได้"

ลีดส์ ยูไนเต็ด รั้งรองจ่าฝูงของตารางคะแนน เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ตามหลัง นอริช ซิตี้ 4 คะแนน ขณะที่เหลือการแข่งขันอีก 4 นัด

You seemed in good spirits fella. Speedy recovery 💪 #lufc pic.twitter.com/vKxYZ70oAY