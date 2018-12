หมดลายราชาบอลลีก! ผีจารึกสามสถิติสุดช้ำในศึกแดงเดือด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีสถิติย่ำแย่ติดตัวกลับบ้านไปมากมาย หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์

ปีศาจแดงที่ไม่พ่ายแพ้ในถิ่นหงส์มาตั้งแต่ปี 2013 แทบไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากในศึกแดงเดือดยกล่าสุด โดนซาดิโอ มาเน ยิงออกนำตั้งแต่นาที 24 แม้จะมาได้คืนจากความผิดพลาดของอลิสสัน รับบอลกระฉอกให้เจสซี ลินการ์ด สไลด์เข้าไป แต่ครึ่งหลังเรดแมชชีนที่กดดันคู่แข่งอย่างดุดันมาได้สองประตูท้ายเกมจากเซอร์ดาน ชากิรี ตัวสำรอง

ตลอด 90 นาทีในเกมนี้ ยูไนเต็ดมีโอกาสสับไกยิงประตูเพียง 6 ครั้งเท่านั้น น้อยกว่าลิเวอร์พูลเจ้าบ้านที่ได้กดไป 36 ครั้งอยู่ 6 เท่าตัวเต็ม ๆ

29 - Manchester United have now conceded 29 goals in the Premier League this season; one more than they did in the entirety of the 2017/18 campaign (28). Update. https://t.co/mUxxEdYt2V — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2018