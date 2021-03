หน้าใหม่สองคน! ชอว์-สโตนส์-ลินการ์ดส์คืนทีมชาติอังกฤษ

แกเร็ธ เซาธ์เกท ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ เรียก ลุค ชอว์, จอห์น สโตนส์ และเจสซี ลินการ์ด ที่ทำผลงานได้ดีกับสโมสร กลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง สำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก

ขณะเดียวกันยังมีนักเตะหน้าใหม่ที่ถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรก 2 ราย ได้แก่ โอลลี วัตกินส์ กองหน้าของแอสตัน วิลลา และ แซม จอห์นสโตน นายด่านของเวสต์บรอมวิชฯ

ส่วนดาวรุ่งฟอร์มดีอย่าง จู๊ด เบลลิงแฮม ของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ก็มีชื่อติดทีมสิงโตคำรามชุดนี้ด้วย ส่วนรุ่นพี่ร่วมสโมสรอย่าง จาดาน ซานโช ไม่ถูกเรียกติดทีม เช่นเดียวกับ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และแจ็ค กรีลิช

รายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษ ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: เฮนเดอร์สัน, โป๊ป, จอห์นสโตน

กองหลัง: ชิลเวลล์, โคดี้, ไดเออร์, รีซ เจมส์, แม็กไกวร์, มิงส์, ชอว์, สโตนส์, ทริปเปียร์, วอล์คเกอร์

กองกลาง: เบลลิงแฮม, โฟเด้น, ลินการ์ด, เมาท์, คัลวิน ฟิลลิปส์, ดีแคลน ไรซ์, วอร์ด-พราวส์

กองหน้า: คัลเวิร์ต-เลวิน, เคน, แรชฟอร์ด, ซาก้า, สเตอร์ลิง, วัตกินส์

สำหรับ ทีมชาติอังกฤษมีโปรแกรมลงดวลกับ ซาน มารีโน, แอลเบเนีย และโปแลนด์ ในเกมคัดบอลโลกปลายเดือนนี้

Here it is… your first #ThreeLions squad of the year! 👊