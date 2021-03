หนีออกนอกสนาม! เปาลีกบัลแกเรียยุติเกมหลังถูกนักเตะไล่ทำร้าย (มีคลิป)

ฟุตบอลลีกดิวิชัน 4 ของบัลแกเรีย ระหว่าง โอเอฟเค คอสตินบร็อด พบ ทอร์นาโด เบซเดน ต้องถูกยกเลิกการแข่งขัน หลังผู้ตัดสินถูกนักเตะไล่ทำร้าย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 21 นักเตะของคอสตินบร็อดถูกแจกใบเหลือง หลังเข้าไปโวยคำตัดสิน เขาจึงตบะแตกและเข้าไปทำร้ายผู้ตัดสิน จนอีกฝ่ายต้องรีบวิ่งหนีออกมาและเป่ายุติการแข่งขัน

An unbelievable moment in the Bulgarian fourth tier 😳



A match was abandoned after the referee was chased from the pitch by players and officials pic.twitter.com/6n4hZSzG2j