หงส์เหมา! อาร์โนลด์ควงคล็อปป์ซิวยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก ธ.ค.

เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และ เยอร์เก้น คล็อปป์ จากทีม ลิเวอร์พูล ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนธันวาคมปี 2019

ฟูลแบ็คชาวอังกฤษสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง ด้วยการทำไป 1 ประตู 3 แอสซิสต์ พร้อมช่วยทีมเก็บคลีนชีตอีก 4 ครั้ง จาก 5 เกมลีกในเดือนนี้

ขณะที่เทรนเนอร์ชาวเยอรมันพาทัพหงส์แดงชนะรวดทั้ง 5 นัดในเดือนก่อน ด้วยผลงานการยิงกระจายถึง 15 ประตู โดยที่พลาดเสียไปเพียง 2 ลูกเท่านั้น

