หงส์เผลอเจอแน่! ซิตี้ซัดครบ 100 ลูกทีมแรก ลีกท็อป 5 ยุโรป

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลายเป็นทีมแรกของห้าลีกใหญ่ในยุโรป ที่ยิงประตูรวมทุกรายการได้ทะลุ 100 ประตู หลังชัยชนะเหนือฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ ในเกมพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

รองจ่าฝูงและแชมป์เก่าเอาชนะทีมท้ายตารางไปแบบไม่ยากเย็นจากประตูของดานิโล, ราฮีม สเตอร์ลิง และเลรอย ซาเน จบเกมด้วยสกอร์ 3-0 ทำแต้มไล่ลิเวอร์พูลจ่าฝูงมาเหลือ 4 คะแนนเท่าเดิม

ประตูปิดท้ายของซาเนนั้นเป็นประตูที่ 62 ของเรือใบสีฟ้าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และเมื่อรวมกับที่ยิงได้ในรายการอื่น ๆ (เอฟเอ คัพ 7 ประตู, คาราบาว คัพ 15 ประตู, คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 2 ประตู, แชมเปี้ยนส์ลีก 16 ประตู) จะทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 102 ประตูไปแล้ว ทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกในห้าลีกใหญ่ของยุโรปที่ยิงได้เกิน 100 ประตู

