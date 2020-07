หักอกบิ๊กทีม! อูปาเมกาโนต่อสัญญาไลป์ซิก

แอร์เบ ไลป์ซิก แถลงยืนยัน ดาโยต์ อูปาเมกาโน เซ็นเตอร์แบ็คอนาคตไกลของทีม ต่อสัญญาออกไปถึงปี 2023 แล้ว

กองหลังวัย 21 ย้ายมาเล่นกับไลป์ซิกในเดือนมกราคม ปี 2017 และกลายเป็นกำลังหลักของทีมมาตลอด พร้อมทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ จนตกเป็นที่หมายปองของบิ๊กทีมในยุโรป อาทิ บาเยิร์น มิวนิค และ อาร์เซนอล

Dayot #Upamecano has extended his contract with #RBLeipzig until 2023! 😄😄😄



🔴⚪ #DieRotenBullen #Upa2023 pic.twitter.com/oN9ajhAWMB