หักอกบิ๊กทีม! บรูโนต่อสัญญาลิสบอน

สปอร์ติง ลิสบอน แถลงยืนยัน บรูโน แฟร์นันเดส ต่อสัญญาใหม่กับทีมอออกไปถึงปี 2023 แล้ว

ดาวเตะวัย 25 ทำผลงานได้อย่างสุดยอดเมื่อฤดูกาลก่อน หลังทำไป 32 ประตูจากทุกรายการ จนตกเป็นที่หมายปองของทีมดังอย่าง แมนฯ ยูฯ และ สเปอร์ส

อย่างไรก็ดี สุดท้ายห้องเครื่องทีมชาติโปรตุเกสยังอยู่กับลิสบอนต่อไป และล่าสุดเขาตกลงปลงใจเซ็นสัญญาใหม่กับทีมแล้ว

"ผมรู้สึกภูมิใจ มันเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าผมเล่นได้ดี" บรูโน กล่าว

"ผมพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อสโมสร นั่นคือสิ่งที่ผมทำในสนาม แต่มันแสดงให้เห็นด้วยว่า ผมชอบลิสบอน และภูมิใจที่ได้รับใช้สโสมร"

"สำหรับผม มันพิเศษเสมอกับการได้อยู่ที่นี่และสวมเสื้อของลิสบอน"

"คุณคาดหวังกับผลงานที่ดีขึ้นจากผมได้เลย ผมสัญญาว่าผมจะทำผลงานและอุทิศตัวเพื่อทีมเหมือนเดิม เราจะได้มีช่วงเวลาแห่งชัยชนะเหมือนกับฤดูกาลที่แล้ว"

🗣️ "It is with enormous pleasure that I will keep on playing with this shirt" @B_Fernandes8 ✍️#SportingCP pic.twitter.com/dMMeOFLs2z