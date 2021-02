หักด่านเลสเตอร์! 'ซูเช็ค'วีดีโอคอลร่วมฉลองปรากทีมเก่า (มีคลิป)

โธมัส ซูเช็ค กองกลางของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด วีดีโอคอลมาร่วมฉลองชัยชนะของ สลาเวีย ปราก ในเกมยูโรปา ลีก รอบ 32 ทีม

ยอดทีมจากสาธารณรัฐเช็คพลิกโค่น เลสเตอร์ ซิตี้ ถึงถิ่น 2-0 รวมผลสองนัดชนะ 2-0 ตีตั๋วสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป

Tomáš Souček could genuinely be the most popular man in football 😂



His former Slavia Prague teammates dropped him a call after shocking Leicester and advancing in the Europa League! #UEL pic.twitter.com/nJntdNMlSF