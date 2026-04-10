ส.บอลอเมริกาใต้หนุน’อินฟานติโน’ลงสมัครชิงฯประธานฟีฟ่าสมัยที่สี่

สมาคมฟุตบอลอเมริกาใต้ หรือ CONMEBOL ประกาศหนุนหลัง จานนี อินฟานติโน ลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) เป็นสมัยที่สี่
วาระปัจจุบันในการดำรงตำแหน่งหนที่สามของ อินฟานติโน จะหมดลงในปี 2027 นี้ โดยเขาทำหน้าที่สมัยแรกต่อจาก เซปป์ แบล็ตเตอร์ ในปี 2016 และได้รับเลือกตั้งกลับมาทำหน้าที่แบบไร้คู่แข่งในปี 2019 และ 2023
ด้าน อินฟานติโน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ฟุตบอลโลกหญิงเพิ่มเป็น 32 ทีม เมื่อปี 2023
รวมถึงศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอย่าง ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ ที่ปรับรูปแบบเป็น 32 ทีม แต่จะเปลี่ยนมาแข่งขันทุก ๆ สี่ปีที่เพิ่งจัดไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา
และฟุตบอลโลก 2026 ที่มีการปรับเพิ่มเป็น 48 ทีม ที่จะทำการแข่งขันที่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ก่อนที่ปี 2030 จะมาจัดที่ อาร์เจนตินา, อุรุกวัย และปารากวัย ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของทัวร์นาเมนต์
ด้าน CONMEBOL ออกแถลงการณ์ว่าพวกเขาลงมาติเป็นเอกฉันท์ในการแสดงจุดยืนหนุน อินฟานติโน ลงสมัครชิงตำแหน่งทำหน้าที่เป็นสมัยที่สี่ต่อไป
"ประธาน จานนี อินฟานติโน, พวกเราขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่มีให้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฟุตบอลอเมริกาใต้ และการแสดงภาวะผู้นำในระดับสากล" อเลฮานโดร โดมิงเกซ ประธาน CONMEBOL เผย
"เราให้คุณค่าอย่างยิ่งกับความใกล้ชิดที่คุณมีต่อภูมิภาคของเรา และวิสัยทัศน์ของคุณในการขับเคลื่อนการเติบโตของฟุตบอลไปทั่วโลก"
สำหรับการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะมีขึ้นไปปี 2027 โดยจะมีขึ้นในช่วงการประชุม FIFA Congress ที่ยังไม่มีการระบุวันเวลาที่แน่ชัด ซึ่งหาก อินฟานติโน ได้เป็นสมัยที่สี่จะถือว่าเป็นสมัยสุดท้ายของเขาตามกฎสูงสุดของ ฟีฟ่า