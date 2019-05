ส่งท้ายไม่สวย! ป็อกบาถูกแฟนผีจวกตอนจบเกม

ปอล ป็อกบา กองกลางของแมนฯยูฯ ตกเป็นเป้ารุมโจมตีของแฟนบอล หลังทีมเปิดรังแพ้ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ที่ตกชั้นไปแล้ว 0-2 ในเกมส่งท้ายฤดูกาล 2018-19

ห้องเครื่องทีมชาติฝรั่งเศสเดินปรบมือร่ำลาแฟนบอลตอนจบเกม แต่เขากลับถูกสาวกปีศาจแดงบางคนตะโกนต่อว่ากลับมา ทำเอาเจ้าตัวถึงกับออกอาการไม่ปลื้มและทำทีปรบมือประชดกลับไป

หนึ่งในแฟนบอลตะโกนบอก โอเล กุนนาร์ โซลชา ที่ยืนอยู่ไม่ไกล ให้ขายป็อกบาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้

@paulpogba verbal altercation with fan at the end of the #MUFC game. pic.twitter.com/HyrluedlMA