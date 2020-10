สโมสรพรีเมียร์ลีกโหวตไม่เอาโปรเจ็คต์ Big Picture

สโมสรในพรีเมียร์ลีก ปฏิเสธโปรเจคต์ Big Picture แผนปฏิวัติวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างเป็นเอกฉันท์

โปรเจ็คต์ Big Picture ที่มีสองยักษ์ใหญ่อย่าง ลิเวอร์พูล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้ให้กับบรรดาทีมในลีกสูงสุด รวมไปถึงการระดมทุนช่วยเหลือเงินให้กับสโมสรในลีกรอง

ข้อเสนอของโปรเจ็คต์ Big Picture ประกอบด้วย ปรับลดทีมในพรีเมียร์ลีกเหลือ 18 ทีม, ตัดรายการคาราบาว คัพ หรือ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ ทิ้งไป, การให้สิทธิพิเศษกับ 9 สโมสรในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ (ทีมในกลุ่มบิ๊กซิกซ์, เอฟเวอร์ตัน, เวสต์แฮม และเซาแธมป์ตัน), การให้เงินชดเชยแก่สมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษทันที 250 ล้านปอนด์ รวมไปถึงการช่วยเหลือสโมสรที่ประสบปัญหาโควิด-19 ซึ่งได้รับกระแสต่อต้านค่อนข้างมากเมื่อถูกประกาศออกมา

ล่าสุดหลังการประชุมจากตัวแทน 20 ทีมในพรีเมียร์ลีกในวันนี้ ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะยุติโปรเจคต์ Big Picture เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี สโมสรพรีเมียร์ลีกเห็นด้วยกับการทำแผนช่วยเหลือทีมในลีกวันและลีกทู โดยการให้กู้เงินไร้ดอกเบี้ยจำนวน 50 ล้านปอนด์ เพื่อนำไปใช้จุนเจือสโมสรในช่วงโควิด-19 ซึ่งหากรวมกับเงินเยียวยา 27.2 ล้านปอนด์ที่ได้ไปก่อนหน้านี้ จะเป็นเงินทั้งสิ้น 77.2 ล้านปอนด์ นอกจากนี้จะยังมีการพูดคุยกันต่อในการขยายขอบเขตไปถึงทีมในแชมเปี้ยนชิพที่ประสบปัญหาการเงินในจุดนี้อีกด้วย

Premier League Shareholders agreed to work together as a 20-club collective on a strategic plan for the future structures and financing of English football



Full statement: https://t.co/6hFna1K6tl pic.twitter.com/mZwwe0pxcG