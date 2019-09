สโมสรของสังคม! โครงการโรมาพบเด็กสูญหายคนที่ 5

โครงการช่วยเหลือสังคมของ โรมา ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อเจอเด็กที่สูญหายเป็นคนที่ 5 แล้ว

หมาป่ากรุงโรมจับมือกับ 'Missing People' องค์กรการกุศลของอังกฤษ ประกาศตามหาเด็กหายผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านการแถลงคว้าผู้เล่นใหม่มาร่วมทีม รวมทั้งสิ้น 20 เคส

ก่อนหน้านี้จัลโลรอสซีช่วยหาเด็กสูญหายพบไป 4 รายแล้ว ประกอบด้วย เด็กชาวเคนยา 2 คน ที่ประกาศพร้อมกับการคว้า เฮนริค มคิตาร์ยาน และ คริส สมอลลิง, เด็กหญิงในลอนดอนที่ประกาศพร้อมกับการคว้า เมิร์ต เซติน และ เด็กชายในเบลเยียมที่ประกาศพร้อมกับการคว้า ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า

“It's fantastic that another one of the young people who was part of the #ASRoma transfer video appeal has been found,” said Jo Youle, CEO @missingpeople.



Full story on the UK girl found after appearing in @DZappacosta, @ChrisSmalling & @HenrikhMkh videoshttps://t.co/Kd654whdSG