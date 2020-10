สเปอร์สทีมที่สองยิงแมนฯ ยูฯ คาโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด 6 ลูก

ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ กลายเป็นทีมที่สองในประวัติศาสตร์ ที่บุกยิงประตู แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้คาบ้านถึง 6 ประตู

ไก่เดือยทอง โชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มปีศาจแดงคารัง โอลด์ แทรฟฟอร์ด 6-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่ 4 ตุลาคม โดยเกมนี้เจ้าถิ่นเหือ 10 คน ตั้งแต่ครึ่งแรกหลัง อ็องโตนีย์ มาร์กซิยาล โดนใบแดงจากการไปเล่นนอกเกมใส่ เอริค ลาเมลา

และจากเกมนี้เองทำให้ สเปอร์ส กลายเป็นทีมที่สองที่บุกยิง แมนฯยูไนเต็ด ได้ถึง 6 ประตู โดยทีมแรกที่ทำได้คือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เคยบุกมาชนะที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยสกอร์เดียวกันเมื่อเดือนตุลาคมปี 2011

Spurs are the second team to score six goals against Man Utd in a single Premier League game at Old Trafford:



October 2011: Man Utd 1-6 Man City

October 2020: Man Utd 1-6 Spurs



