สเปอร์สคว้า'โช โซ-ฮยอน'กัปตันทีมหญิงเกาหลีใต้

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ประกาศคว้า โช โซ-ฮยอน กัปตันทีมชาติหญิงเกาหลีใต้ เข้ามาร่วมทีมลุยศึกวูเมน ซูเปอร์ ลีก

กองกลางวัย 32 ย้ายมาเล่นกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เมื่อปี 2019 ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายมาเล่นกับทีมหญิงไก่เดือยทอง ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาด

สำหรับ โช โซ-ฮยอน เป็นเจ้าสถิติติดทีมชาติหญิงเกาหลีใต้มากที่สุด 126 เกม และกลายเป็นผู้เล่นโสมขาวรายที่ 2 ของสเปอร์ส ต่อจาก ซน ฮึง-มิน

✍️ We are delighted to announce the signing of Cho So-hyun.



The South Korean captain will wear the number 11 shirt.