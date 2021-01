สเคอร์เทลปัดข่าวเตรียมแขวนสตั๊ด

มาร์ติน สเคอร์เทล ปฏิเสธข่าวลือที่ว่า เขาเตรียมแขวนสตั๊ด หลังจากแยกทางกับ อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์

กองหลังวัย 36 ได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกในเกมกับ คาซิมปาซา เมื่อปลายเดือนธันวาคม ทำให้เขาต้องปิดฉากฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว ขณะที่สัญญาของเขากับ อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์ จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์

