สเกาเซอร์แท้! โจนส์ภูมิใจเป็นกัปตันหงส์อายุน้อยสุด

เคอร์ติส โจนส์ กองกลางดาวรุ่ง ลิเวอร์พูล ภูมิใจได้เป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยสุดในประวัติศาตร์สโมสร ในเกมเอฟเอคัพ รอบ 4 นัดรีเพลย์กับ ชรูว์สบิวรี ทาวน์ เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

โดยแข้งรายนี้ได้รับเลือกให้สวมปลอกแขนด้วยวัยเพียง 19 ปี 5 วัน ก่อนนำพาทัพ หงส์แดง ชุดเยาวชนเอาชนะ ชรูว์สบิวรี ไป 1-0

"มันเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ เหล่านักเตะ, โค้ช และสตาฟฟ์ ได้ร่วมฝึกซ้อมกันมาเป็นสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่ออย่างที่สุด" มิดฟิลด์ชาวอังกฤษ กล่าวผ่าน เว็บไซต์สโมสร

"และมันเป็นช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจสำหรับผม ที่ได้เป็นกัปตันที่อายุน้อยที่สุดของทีมหงส์แดง ผมมีความสุขมากที่เราสามารถนำชัยชนะมาให้กับเหล่าแฟนบอลที่ยิ่งใหญ่ของเรา"

"It's a proud moment for me to be the youngest player to captain the Reds. I’m happy that we topped it off with a win for our great fans." ❤️https://t.co/r5l0DVUMfn