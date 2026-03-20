สุพรรณฯ ร้องไม่ได้จุดโทษท้ายเกม – แบน 'อลงกรณ์ ฝีมือช่าง' 6 สัปดาห์

สุพรรณบุรี เอฟซี ทีมในไทยลีก 3 โซนตะวันตก ร้องเรียน อลงกรณ์ ฝีมือช่าง ผู้ตัดสินที่ 1 ไม่เป่าจุดโทษท้ายเกม ทั้งที่แฮนด์บอลชัดเจน ในแมตช์ที่แพ้ สมุทรสาคร ซิตี้ 0-1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 สุดท้ายคณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตัดสินว่า 'ผิดจริง' ลงโทษแบน 6 สัปดาห์
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 90+7 ผู้เล่นหมายเลข 10 วงศธร ตโมพุทศิริ ของสุพรรณบุรี เอฟซี เปิดลูกเตะมุมเข้าไปในกรอบเขตโทษของสโมสรสมุทรสาคร ซิตี้ ลูกบอลไปสัมผัสแขนของผู้เล่นหมายเลข 10 เฟลลิเป มาชาโด ของสมุทรสาคร ซิตี้ แต่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวล์แฮนด์บอล ทำให้ สุพรรณบุรี เอฟซี ไม่ได้จุดโทษ สุดท้ายพ่ายไปด้วยสกอร์ 0-1 ท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเจ้าบ้านหลังเสียงนกหวีดยาว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ผลพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สั่งลงโทษ อลงกรณ์ ฝีมือช่าง ผู้ตัดสินที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 ( 8 ) พักการปฏิบัติหน้าที่ 6 สัปดาห์ เนื่องจากผู้เล่นหมายเลข 10 เฟลลิเป มาชาโด ของสุมทรสาคร ซิตี้ พยายามเล่นบอลโดยใช้ลำตัว พร้อมกางแขนและเอียงตัวไปทางขวา โดยมีการยกขาประกอบ ลักษณะแขนอยู่ในท่าที่ผิดธรรมชาติ (unnatural) กางออกห่างลำตัว อันเป็นการทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้น (making the body bigger) เมื่อแขน/มือสัมผัสบอล จึงถือเป็นความผิดฐานแฮนด์บอล ดังนั้น การที่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวล์ให้ สุพรรณบุรี เอฟซี ได้จุดโทษ ถือว่าตัดสินไม่ถูกต้อง
สำหรับ สุพรรณบุรี เอฟซี แข่งครบโปรแกรมในซีซั่นนี้แล้ว จบอันดับ 3 ของโซน มี 32 คะแนน จาก 20 นัด