สำรองเหรอ! ฟาเบรกาสตอกนักข่าวเรื่องย้ายไปบาร์ซา

เชสก์ ฟาเบรกาส กองกลางของโมนาโก รีทวิตสถิติการลงเล่นกับบาร์เซโลนาประชดนักข่าว เพราะถูกหาว่าทิ้งอาร์เซนอลเพื่อไปเป็นตัวสำรอง

เจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยเมื่อปี 2006 โพสต์รูปเสื้อสโมสรที่เคยลงเล่นในทวิตเตอร์ส่วนตัว และถามแฟนบอลว่า "คุณมีความทรงจำที่ดีกับชุดไหนมากที่สุด"

แต่มีนักข่าวคนหนึ่งของ The Sacramento Bee ตอบกลับเชิงเสียดสีว่า "ผมชอบชุดที่คุณยอมแลกการเป็นกัปตันที่อาร์เซนอลเพื่อไปนั่งบนม้านั่งสำรองที่บาร์เซโลนา"

ทำให้มิดฟิลด์วัย 32 ปี ตอบกลับด้วยสถิติที่ตัวเองได้ลงสนามให้ทีมดังแคว้นกาตาลัน

"ผมเป็นตัวจริง 121 นัด จากทั้งหมด 151 นัด ได้แชมป์ 6 ถ้วย ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศ 2 ครั้ง เป็นแชมป์ลีกด้วยคะแนน 100 คะแนน ที่ได้ลงเล่นในฤดูกาลนั้นไป 36 นัด ยิง 43 ประตู 47 แอสซิสต์ แต่เอาเหอะ สำรองก็สำรอง"

I started in 121 games out of the 151 I played... I won 6 tittles, I scored in 2 finals, won a league of 100 points having played 36 games, 43 goals and 47 assists... but yeah, cool. 👍🏻