ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ดาวยิงจอมเก๋า บอกเป็นนัย ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาตกลงต่อสัญญากับ เอซี มิลาน แล้ว

กองหน้าชาวสวีดิชย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงดำ เมื่อตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมา และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ จากผลงาน 11 ประตู กับ 5 แอสซิสต์ จาก 20 เกมในทุกรายการ

ดังนั้นรอสโซเนรีจึงต้องการจับหัวหอกวัย 38 เซ็นสัญญาออกไปอีก 1 ฤดูกาล และล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว หลังอิบราโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า "อย่างที่ผมเคยบอก นี่แค่การวอร์มอัพ" พร้อมติดแท็กชื่อ เอซี มิลาน

รายงานจากอิตาลีระบุว่า ซลาตันจะได้รับค่าเหนื่อย 7 ล้านยูโรในสัญญาฉบับนี้ และเขาจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์ 11

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx