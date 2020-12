สาวกดราก้อนบอล! เนย์มาร์สักรูปโกคูร่างไซย่ากลางหลัง

เนย์มาร์ สตาร์ของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เปิดเผยให้สาธารณชนรู้ว่า เขาเองก็เป็นสาวกตัวยงของการ์ตูนดราก้อนบอล หลังสักรูปโกคู ตัวเอกของเรื่อง บนแผ่นหลัง

กองหน้าทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งในนักเตะที่หลงใหลในรอยสัก ก่อนหน้านี้เขาสักทั้งคำคมและฮีโร่อย่าง แบ็ทแมน และ สไปเดอร์แมน ลงบนผิวหนังของตัวเอง

ล่าสุดดาวยิงแซมบ้ายังไม่พอแค่นั้น เมื่อเขาตัดสินใจรูปโกคูร่างไซย่าลงกลางหลัง ซึ่งถูกเปิดเผยออกมาทางโซเชียลมีเดีย

นอกจากตัวเนย์มาร์แล้ว กิลมาร์ อาเราโฆ เพื่อนสนิทของเขา ก็สักรูป เบจิต้า ตัวเอกอีกตัวในการ์ตูนดราก้อนบอลด้วย

