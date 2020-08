แกเร็ธ เซาธ์เกท ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อ 24 นักเตะ ชุดทำศึก ยูฟา เนชันส์ ลีก กับ ไอซ์แลนด์ และ เดนมาร์ก ในเดือนกันยายนนี้ ผลปรากฎว่า เมสัน กรีนวู้ด กองหน้าดาวโรจน์จากแมนฯ ยูฯ และ ฟิล โฟเด้น กองกลางอนาคตไกลของแมนฯ ซิตี้ ถูกเรียกติดทีมเป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ยังมี คัลวิน ฟิลลิปส์ กองกลางของลีดส์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อติดทีมเป็นครั้งแรกเช่นกัน หลังจากเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก

ขณะที่ในรายของ แฮร์รี แม็กไกวร์ ที่มีคดีทำร้ายตำรวจที่กรีซ ก็ยังคงมีชื่ออยู่ในทีม หลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เขาอาจถูกตัดชื่อจากเรื่องที่เกิดขึ้น

ส่วนนักเตะฟอร์มแรงอย่าง แดนนี อิงส์ กองหน้าของเซาแธมป์ตัน กลับมาติดทีมเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี เช่นเดียวกับในรายของ ไคล์ วอล์คเกอร์ และ เอริค ไดเออร์ ที่หลุดจากทีมไปตั้งแต่ปี 2019

รายชื่อนักเตะทีมสิงโตคำราม ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: เฮนเดอร์สัน, พิคฟอร์ด, โป๊ป

กองหลัง: อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, ไดเออร์, โกเมซ, คีน, แม็กไกวร์, มิงส์, ทริปเปียร์, วอล์คเกอร์

กองกลาง: ไรซ์, ฟิลิปป์, วิงค์ส, วอร์ด-พราวส์, โฟเด้น, เมาท์

กองหน้า: อับราฮัม, กรีนวู้ด, ซานโช, แรชฟอร์ด, อิงส์, เคน, สเตอร์ลิง

ทั้งนี้ อังกฤษจะบุกไปเยือนไอซ์แลนด์ในวันที่ 5 กันยายน และออกไปเยือนเดนมาร์กในวันที่ 7 กันยายน

