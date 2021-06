สานฝันสู่อาชีพ!ลูกชายเดอะตุ๊ก เปิดโรงเรียนสอนฟุตบอล "GFFA ACADEMY"

ลูกชาย ของอดีตกองหน้าตำนานทีมชาติไทย เปิดโรงเรียนสอนฟุตบอล เพื่อสานฝันสู่ทีมอาชีพ รวมถึง ปรับพื้นฐาน และ ฟื้นฟูทักษะด้วยวิธีที่ถูกต้อง

พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน เปิดโรงเรียนสอนฟุตบอล ภายใต้ชื่อ GFFA ACADEMY โดยมีอดีตสองแข้งระดับตำนานทีมชาติไทยอย่าง ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในฐานะคุณพ่อ และ วรวรรณ ชิตะวณิช เป็นที่ปรึกษาสถาบันด้วย

GFFA ACADEMY เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่ปี 2016 โดยมีวัตถุประสงค์ อยากให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ได้ซ้อมด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามหลักการของฟุตบอล ที่สำคัญ ยังมีการสอนโดยอดีตโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย ผู้ที่มีประสบการณ์ และ มีความน่าเชื่อถือในวงการฟุตบอล , ปรับพื้นฐาน และ ฟื้นฟูทักษะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก AFC และ ยังมีเป้าหมายสานฝันสู่สโมสรอาชีพ รวมถึง มีโอกาสร่วมเข้าทดสอบคัดเลือกสโมสรอาชีพทั้งในไทย และ ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น เกาหลี และ อเมริกา)

สำหรับ GFFA ACADEMY มีโปรแกรมให้เลือกเรียนมากมาย อาทิ โปรแกรมเรียนฟุตบอลคุณหนู 2,500 บาท , โปรแกรมเรียนฟุตบอลพื้นฐาน 3,000 บาท และ โปรแกรมเรียนฟุตบอลขั้นพัฒนา 4,000 บาท โดยในส่วนของ พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน ในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบัน และ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ก็ได้รับการอบรมในระดับ บี ไลเซนส์ แล้ว รวมถึง ยังผ่านการคัดเลือกอบรมในหลักสูตร Further Education Course For Tutor ด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจที่จะฝึกซ้อมกับ GFFA ACADEMY สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08 2519 7479 เวลา 11.00-15.00 หรือ LINE ID : @gffaacademy