สัญญาณดีจากญี่ปุ่น! 6 แข้ง GLO STAR ฝึก 2 เดือน เริ่มฉายแวว อวิสป้า ฟุกุโอกะ สนใจต่อยอด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย เดินหน้าสานต่อภารกิจพัฒนาเยาวชนไทยผ่านโครงการ GLO Cup และ GLO STAR ล่าสุดมีข่าวดีจากประเทศญี่ปุ่น หลังนักเตะเยาวชนไทย 6 คนที่ได้รับทุนพัฒนาฝีเท้าเริ่มได้รับความสนใจจากสโมสรอาชีพในเจลีก
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของ 6 นักเตะเยาวชนไทยในโครงการ GLO STAR 2025 ที่เดินทางไปฝึกซ้อมและเรียนรู้ฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมดังในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน
อดีตตำนานกองหน้าทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้การฝึกซ้อมผ่านไปแล้วเกือบ 2 เดือน โดยนักเตะเยาวชนไทยทั้ง 6 คนยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทีมงานของมูลนิธิที่เดินทางไปดูแลและติดตามการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด ได้รายงานกลับมาว่า ทางอะคาเดมีของสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เริ่มให้ความสนใจในตัวนักเตะบางราย และมีโอกาสต่อยอดพัฒนาศักยภาพในอนาคต
“เด็ก ๆ GLO STAR ที่ได้ทุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปฝึกซ้อมที่สโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ เป็นเวลา 6 เดือน ตอนนี้ผ่านไปเกือบ 2 เดือนแล้ว เด็ก ๆ ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทีมงานที่ส่งไปอยู่ด้วยรายงานมาว่า ทางอะคาเดมีของอวิสป้าเริ่มมีความสนใจที่จะต่อยอดเด็กบางคนแล้วครับ” เดอะตุ๊ก กล่าว
อย่างไรก็ตาม อดีตกองหน้าทีมชาติไทยย้ำว่า โอกาสดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการพัฒนาของนักเตะแต่ละคนในช่วงเวลาที่เหลืออีกกว่า 4 เดือน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการพิสูจน์ศักยภาพและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
“ทั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวเด็ก ๆ ว่าจะพัฒนาการเล่นจนเป็นที่พอใจหรือไม่ เพราะยังเหลือเวลาให้พิสูจน์ฝีเท้าอีกกว่า 4 เดือน”
สำหรับโครงการ GLO STAR เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ที่มุ่งสร้างโอกาสและเส้นทางพัฒนาให้กับนักเตะเยาวชนไทย โดยผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสไปฝึกซ้อมกับสโมสรเจลีก ญี่ปุ่น เพื่อยกระดับประสบการณ์ฟุตบอลระดับสากล
ขณะเดียวกัน การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026 รวมถึงการเฟ้นหาดาวรุ่ง GLO STAR รุ่นใหม่ เตรียมจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ และก้าวตามรอยรุ่นพี่สู่เวทีฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นต่อไป