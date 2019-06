สู่อ้อมอกม้าลาย! หุ้นส่วนเชลซีโพสต์ขอบคุณซาร์รี

ฮาซาน นากอร์ หุ้นส่วนของสโมสรเชลซี โพสต์ข้อความเหมือนเป็นการสั่งลา เมาริซิโอ ซาร์รี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว

นายใหญ่ชาวอิตาเลียนกำลังตกเป็นข่าวกับ ยูเวนตุส อย่างหนัก หลังแชมป์ลีกอิตาลีต้องการดึงเขาเข้าไปทำทีมแทน มัสซิมิเลียโน อัลเลกรี ที่ตัดสินใจโบกมือลาทีม

Hasan Nagoor the Chelsea shareholder with club connections, seems to confirm Maurizio Sarri’s Chelsea departure... pic.twitter.com/NfCQt0ypHG