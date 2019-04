สื่อมองต่าง! ราฮีมซิวแข้งแห่งปีสมาคมนักข่าว

ราฮีม สเตอร์ลิง ปีกฟอร์มฮ็อตของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวประจำปี 2019 มาครอง

แนวรุกทีมชาติอังกฤษทำผลงานได้อย่างร้อนแรงให้กับทัพเรือใบสีฟ้า โดยเขาทำไปแล้ว 17 ประตูกับ 10 แอสซิสต์ ในฤดูกาลนี้ หลังจากเจ้าตัวเพิ่งคว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ไปหมาด ๆ

โดยผลประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทาง FWA หรือสมาคมนักข่าวเทคะแนนโหวตให้ สเตอร์ลิง คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมมากถึง 62% ตามมาด้วย เวอร์จิล ฟาน ไดค์ เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม PFA และ เซอร์คิโอ อเกวโร เพื่อนร่วมทีมเข้าป้ายเป็นอันดับสาม

