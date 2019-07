เตรียมมาผี? บรูโนร่ำไห้ส่งท้ายอุ่นเครื่องลิสบอน

บรูโน แฟร์นันเดส กองกลางเนื้อหอมของ สปอร์ติง ลิสบอน ทำเอาโลกโซเชียลฮือฮาเมื่อมีภาพหลุดว่ากำลังร้องไห้ หลังจบเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของสโมสร

ทีมดังแห่งโปรตุเกสส่งท้ายการอุ่นเครื่องซัมเมอร์นี้ด้วยการพ่ายต่อ บาเลนเซีย 1-2 ซึ่งหลังจบเกมมีคนจับภาพกัปตันลิสบอนว่ากำลังปาดน้ำตา ทำให้มีการคาดการณ์กันไปว่านี่อาจเป็นเกมสุดท้ายของเขากับสโมสรหลังมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก

ทั้งนี้ บรูโนทำผลงานสุดร้อนฉ่าในซีซันที่ผ่านมา เมื่อทำไป 31 ประตูกับ 17 แอสซิสต์ จาก 50 เกมในทุกรายการ

Video: Bruno Fernandes clearly visibly upset wiping tears and walking away from the camera recording him. #mufc pic.twitter.com/8NjitHfPlG