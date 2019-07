ส่อพักยาว! หาม'อเซนซิโอ'ส่งรพ.หลังเจ็บเข่า

มาร์โก อเซนซิโอ ปีกของ เรอัล มาดริด สุดโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าในเกมกับ อาร์เซนอล และถูกส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที

แนวรุกทีมชาติสเปนถูกส่งลงสนามในครึ่งหลัง ก่อนแผลงฤทธิ์ซัดประตูช่วยทีมตีเสมอไอ้ปืนใหญ่ 2-2 ในนาทีที่ 59

อย่างไรก็ดี ดาวเตะวัย 23 กลับทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นใน 3 นาทีต่อมา หลังเกิดได้รับบาดเจ็บหัวเข่าและถูกหามออกจากสนามทั้งน้ำตา

First tests on Asensio indicate a torn ACL in his left knee. [Marca] pic.twitter.com/ijqrhM5Eyy