ส่อพักยาว! บาร์เซโลนาแถลง'คูตินโญ'เตรียมขึ้นเขียงผ่าเข่า

บาร์เซโลนา แถลงว่า ฟิลิปป์ คูตินโญ แนวรุกตัวเก่ง เตรียมเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าซึ่งจะทำให้เขาต้องพักร่วม 2-3 เดือนอย่างต่ำ

ดาวเตะทีมชาติบราซิล ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมพบเออิบาร์ในนาที 66 แต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถเล่นจนจบเกม โดยเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามช่วงทดเวลาครึ่งหลัง ก่อนทีมจบเกมด้วยผลสกอร์​ 1-1

โดยหลังเข้ารับการสแกน บาร์ซา ได้แถลงว่า คูตินโญ ได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าข้างซ้าย ซึ่งจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบส่องกล้องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

"ผลการตรวจปรากฎว่า ฟิลิปป์ คูตินโญ นักเตะทีมชุดใหญ่ ได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกที่หัวเข่าซ้าย การรักษาจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบส่องกล้องซึ่งจำดำเนินการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า" แถลงการณ์ของ บาร์เซโลนา

ทั้งนี้ บาร์เซโลนา กำลังเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง หลังก่อนหน้านี้พวกเขาเสีย อันซู ฟาติ, เซร์จี้ โรแบร์โต้ และ เคราร์ด ปิเก้ ที่ต้องพักยาวไปแล้ว

