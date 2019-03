ส่อถอนตัวไชน่าคัพ! ซัวเรซเจ็บข้อเท้าสังเวยชัยเหนือเบติส

บาร์เซโลนา ยอดทีมแห่งศึกลาลีก้า ยืนยันว่า หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากเกมบุกชนะ เรอัล เบติส และยังไม่ชัวร์ว่าต้องพักนานแค่ไหน

ดาวยิงชาวอุรุกวัย ซัดประตูที่สามช่วยให้ทีมบุกเอาชนะ เบติส 4-1 เก็บสามคะแนนทิ้งห่าง แอตเลติโก มาดริด รองจ่าฝูงเป็น 10 คะแนน อย่างไรก็ตามก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาและเตรียมเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดวันนี้จันทร์ที่ 18 มีนาคมนี้

อาการบาดเจ็บครั้งนี้คาดว่ามีโอกาสสูงที่ ซัวเรซ จะไม่สามารถเดินทางไปเล่นให้ทีมชาติอุรุกวัย ในศึกไชน่า คัพ 2019 ที่ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคมนี้ได้

บาร์เซโลนา จะมีโปรแกรมลงสนามอีกครั้งหลังช่วงเบรคทีมชาติ โดยจะทำศึกกาตาลันดาร์บี้กับ เอสปันญอล ในวันที่ 30 มีนาคมนี้

[BREAKING NEWS❗] @LuisSuarez9 has sprained his right ankle. Tests tomorrow will determine the exact extent of the injury #BetisBarça pic.twitter.com/oFc5BfYudM