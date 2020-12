ส่อชวดชนยูเวนตุส! บาร์เซโลนาแถลง'เดมเบเล'เจ็บแฮมสตริง

บาร์เซโลนา แถลงว่า อุสมาน เดมเบเล แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมพ่ายต่อกาดิซในลาลีกาสเปน เมื่อคืนที่ผ่านมา

เดมเบเล ลงสนามมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังแทนที่ของ ฟิลิปป์ คูตินโญ ในขณะที่ทีมตามหลัง 0-1 และพอมีส่วนสร้างสรรค์เกมจนได้ประตูตีเสมอ แต่สุดท้าย อัลบาโร เนเกรโด้ ดาวยิงจอมเก๋าทำประตูให้เจ้าบ้านเอาชนะไปได้ 2-1 ซึ่ง เดมเบเล นั้นสามารถลงเล่นได้จนจบเกม

ทว่าหลังการตรวจวันนี้ บาร์ซา แถลงว่า เดมเบเลมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงที่ต้นขาขวา และยังไม่มีกำหนดกลับมาลงสนามที่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้เขาพลาดลงสนามในเกมพบยูเวนตุสในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเพื่อชิงแชมป์กลุ่มในคืนวันอังคารนี้

❗ MEDICAL COMMUNIQUE | Dembélé

Tests carried out have shown that the French player has an elongation in the hamstrings of the right thigh



🔗 All the details:https://t.co/skzzAnYPZI pic.twitter.com/M6wnQRkydf