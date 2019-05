สองแบ็คเท้าชั่งทอง! ลิเวอร์พูลจารึกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล จารึกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก เมื่อพวกเขาเป็นทีมแรกที่มีกองหลังสองคนทำแอสซิสต์เกิน 10 ครั้ง ใน 1 ฤดูกาล นั่นคือ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ และ แอนดี้ โรเบิร์ตสัน

ก่อนเกมกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษทำไปแล้ว 9 แอสซิสต์ในลีกฤดูกาลนี้ ขณะที่แบ็คซ้ายทีมชาติสก็อตแลนด์ทำไปแล้ว 11 แอสซิสต์

ในเกมนี้เองอาร์โนลด์มาบวกเพิ่มอีกสองแอสซิสต์ หลังเปิดลูเตะมุมให้ เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ โหม่งประตูแรก ก่อนป้อนให้ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ยิงประตูที่สอง ทำให้ยอดรวมแอสซิสต์ในลีกของเขาเพิ่มเป็น 11 ครั้งเท่ากับโรเบิร์ตสันแล้ว

ขณะเดียวกัน ทั้งคู่ยังมีลุ้นทำลายสถิติกองหลังพรีเมียร์ลีกที่แอสซิสต์มากที่สุดใน 1 ซีซัน หลังปัจจุบันครองสถิติร่วมกับ เลตัน เบนส์ (ฤดูกาล 2010/11) และ แอนดี้ ฮินช์ลิฟ (1994/95) ที่ทำไว้ 11 แอสซิสต์เท่ากัน หลังพวกเขามีโปรแกรมให้ลงเล่นอีกนัดกับ วูล์ฟส์ ในนัดปิดฤดูกาล

ผลการแข่งขันเกมนี้ปรากฎว่า ลิเวอร์พูลบุกเฉือนนิวคาสเซิล 2-3 แซง แมนฯ ซิตี้ ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางชั่วคราว โดยทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา มีโปรแกรมลงแข่งในวันจันทร์กับ เลสเตอร์ ซิตี้

