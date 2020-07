ส่องเสื้อเชลซี 2020-21 : ชุดเหย้า, ชุดเยือน และวันวางจำหน่าย

เชลซี ของกุนซือ แฟรงค์ แลมพาร์ด อยู่ในระหว่างการสร้างทีมใหม่เพื่อกลับมาลุ้นความสำเร็จอีกครั้งทั้งในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรป ซึ่งสโมสรและแฟนบอลอยากจะเห็นชุดแข่งใหม่ของพวกเขาได้อวดโฉมในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลหน้า

ทาง Goal ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับชุดแข่งใหม่ของทัพสิงโตน้ำเงินคราม ทั้งชุดเหย้า, ชุดเยือน และชุดแข่งที่สาม รวมไปถึงวันวางจำหน่ายมาให้คุณที่นี่

ชุดแข่งเหย้าของ เชลซี ภายใต้แบรนด์ Nike ยังคงเป็นสีหลักของสโมสรคือ น้ำเงิน มาพร้อมสปอนเซอร์คาดหน้าอกรายใหม่คือ Three บริษัทโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตของดังของสหราชอาณาจักร

ชุดถูกออกแบบให้มีความเงาและลื่น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการ ซาวิล รอว์ ช่างตัดเสื้อชื่อดังของลอนดอน ซึ่งเป็นการผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ของวงการกีฬาเข้ากับการตัดเย็บอันประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของลอนดอน

แทมมี อับราฮัม กองหน้าดาวรุ่งของ เชลซี กล่าวถึงชุดแข่งเหย้าใหม่ของทีมไว้ว่า "ชุดนี้ผมว่ามันดูดีและสมเป็น เชลซี มากๆ คุณสามาถเห็นเรื่องราวของทีมเบื้องหลังชุดแข่ง รายละเอียดเล็กน้อยและผิวสัมผัสมันเหมือนกับชุดสูทที่ดีชุดหนึ่งเลย"

"ผมคิดว่าเราจะเป็นทีมที่มีชุดแข่งที่ดีสุดในฤดูกาลหน้าแน่นอน"

สิงโตนำเงินคราม เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ไปแล้วในเกมกับ เวสต์แฮม เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม และเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคมที่ผ่านมา

ชุดเยือนตัวใหม่ล่าสุดของทัพสิงห์บลูส์มาในสีฟ้าชั้วโลก โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการตัดเย็บที่เป็นมรดกตกทอดของกรุงลอนดอน ผสมกับดีไซน์การออกแบบในยุคใหม่

สโมสรตัดสินใจเปลี่ยนสีชุดแข่งทีมเยือนและเพิ่มลวดลายกราฟฟิคบนตัวเสื้อ ซึ่งต้องการสื่อถึงความมั่นใจและอนาคตที่สดใสของทีมภายใต้การคุมทัพของ แฟรงค์ แลมพาร์ด

สิงห์บลู ประเดิมใส่ชุดเยือนใหม่ไปแล้วในเกมกับ คริสตัล พาเลซ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม และมีกำหนดให้แฟนบอลจับจองเป็นเจ้าของได้ในวันที่ 30 กรกฏาคมนี้

ชุดแข่งที่สามของ เชลซี ยังไม่มีการเปิดตัวให้เห็น แต่คาดว่าจะมีการเผยรายละเอียดให้ทราบหลังสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้

ฤดูกาลที่แล้วสิงโตน้ำเงินครามเปิดตัวชุดแข่งที่สามในเดือนกันยายน ช่วงที่ทำการแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งชุดแข่งที่สามมักถูกใช้ในการเล่นเกมเยือนสโมสรชั้นนำในถ้วยยุโรป

โดยมีโอกาสที่สาวกสิงห์บลูจะได้ยลโฉมชุดแข่งที่สามของทีมในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปี้ยนส์ลีก กับ บาเยิร์น มิวนิค

