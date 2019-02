สองเดือนพอ! โซลชาพาผีชนะในพรีเมียร์แซงมูรินโญแล้ว

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในความดูแลของโอเล กุนนาร์ โซลชา เก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกได้เป็นนัดที่ 8 หลังบุกไปนวดฟูแลม ทีมท้ายตารางในคืนวันเสาร์ได้นิ่ม ๆ 3-0

พอล ป็อกบา กดสองประตู บวกกับอีกหนึ่งจากอองโตนี มาร์กซิยาล ส่งให้ปีศาจแดงกลับขึ้นสู่ท็อปโฟร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลที่เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ ซิตี้ 2-1

กุนซือรักษาการณ์เข้ามารับหน้าที่กุมบังเหียนปีศาจแดงตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ต่อจาก โชเซ มูรินโญ ที่ถูกปลดกลางอากาศ ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาล และนับตั้งแต่นั้น ยูไนเต็ดยังไม่แพ้ให้ใครอีกเลยตลอดสองเดือนที่ผ่านมา

4 - Manchester United will finish a day in the top four of the Premier League for the first time since the very first day of the season, when they finished top courtesy of beating Leicester 2-1. Returned. #FULMUN pic.twitter.com/VC9CUqaDJH