สองเกมติด! อาร์เตต้าเดือดผู้ตัดสินเมินแจกใบแดงโป๊ป-คูซานอฟ

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล แสดงความไม่พอใจคำตัดสินที่เมินแจกใบแดงคู่แข่งที่ทำฟาวล์นักเตะของเขา สองเกมติดต่อกัน โดยล่าสุด เป็นจังหวะที่ นิค โป๊ป ออกมาทำฟาวล์นอกกรอบแต่รอดพ้นจากการไล่ออก
ทัพปืนใหญ่ ทำผลงานได้ตามเป้า เปิดบ้านเฉือนชนะ นิวคาสเซิล 1-0 จากประตูของ เอเบเรชี เอเซ คว้าสามแต้มนำ แมนฯ ซิตี้ ไปก่อน
นอกจากประตู มีประเด็นให้พูดถึงในครึ่งหลังที่ โป๊ป ออกมาตัดบอลนอกกรอบพลาดก่อนจะใช้มือขวาง วิตตอร์ โยเคเรส ล้มลง ผู้ตัดสินวิ่งมาควักใบเหลืองก่อนที่ VAR จะยืนยันว่าไม่เข้าข่าย DOGSO เนื่องจากมี มาลิค เชาว์ คัดท้ายอยู่
แต่ อาร์เตต้า ไม่คิดแบบนั้น และมองว่าเป็นใบแดง เช่นเดียวกับเกมนัดที่แล้วที่บุกพ่าย แมนฯ ซิตี้ 1-0 ตอนที่ ไค ฮาแวร์ตซ์ โดน อับดูโกรี คูซานอฟ ขวางล้มลง โดยที่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่าเป็นการฟาวล์ ซึ่งเขามองว่าเป็นคนสุดท้าย และต้องเป็นใบแดงเช่นกัน มิเช่นนั้นสถานการณ์ลุ้นแชมป์อาจแตกต่างออกไป
"มันคือใบแดงที่ชัดเจนมาก" อาร์เตต้า เผย
"ผมย้อนดูมา 10 รอบแล้ว ถ้าคุณเคยเล่นฟุตบอล นั่นคือใบแดง นี่เป็นครั้งที่สองแล้วในรอบสองนัด เพราะผมมองว่าตอนเจอ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จังหวะที่ ไค ฮาแวร์ตซ์ กำลังจะหลุดไปแล้ว คูซานอฟ ทำฟาล์วใส่เขา ถ้าตอนนั้นสกอร์เป็น 1-1 แชมป์ก็ตัดสินกันตรงนั้น... มันคือใบแดงทุกคน นี่แหละคือจุดเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ และหวังว่ามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
"ผมมาที่นี่เพื่อแสดงความเห็นในฐานะคนที่อยู่ในวงการนี้มานาน... คุณลองไปถามนักเตะคนไหนก็ได้ เพราะด้วยทิศทางที่บอลกำลังไป ตรงนั้นไม่มีผู้รักษาประตูอยู่แล้ว ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสลับฝั่งกัน มันเป็นใบแดงแน่นอน
"ผมกำลังพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นใน 2 นัดล่าสุด ในช่วงเวลาตัดสินโดยมีทุกอย่างเป็นเดิมพัน เราต้องการให้ทุกอย่างเป็นใจ แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ผมไม่ได้มาหาข้อแก้ตัว ผมเป็นคนแรกที่เข้าใจเรื่องนี้ดี ผมไม่ได้พูดถึงมันเลยตอนที่เราแพ้ (ซิตี้) แต่ผมมาพูดเรื่องนี้ทั้งที่เราชนะ เพราะวันนี้มันคือใบแดง และที่แมนเชสเตอร์มันก็ควรเป็นใบแดง แล้วโลกนี้มันจะเปลี่ยนไปทันที มันก็แค่นั้นแหละ"