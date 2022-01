สองสมัยซ้อน! เลวานดอฟสกี้คว้าแข้งแห่งปีฟีฟา

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ดาวยิงของ บาเยิร์น มิวนิค คว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของฟีฟา (Best Fifa Men's Player of the Year) ประจำปี 2021 ไปครอง

หัวหอกชาวโปแลนด์ทำผลงานได้อย่างร้อนแรง หลังซัลโวไปถึง 69 ประตู ตลอดปี 2021

นั่นทำให้กองหน้าวัย 33 ปาดหน้า ลิโอเนล เมสซี และโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ คว้ารางวัลแข้งแห่งปีฟีฟาไปครองเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

บทสรุปรางวัลต่าง ๆ ในงานประกาศของฟีฟา มีดังนี้