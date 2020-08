สองวันติด! ไร้เงาเมสซีรายงานตัวบาร์เซโลนา

ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีมบาร์เซโลนา ไม่ได้เดินทางมารายงานตัวกับสโมสรเป็นวันที่สองติดต่อกัน

ดาวยิงชาวอาร์เจนไตน์ส่งแฟ็กซ์แจ้งสโมสรตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่า เขาต้องการใช้เงื่อนไขฉีกสัญญากับทีม แต่ โจเซป บาร์โตเมว ประธานสโมสร ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของนักเตะ เพราะมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวหมดอายุไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว ทำให้เรื่องนี้อาจต้องไปจบลงที่ศาลกีฬาโลก

ล่าสุด โรนัลด์ คูมัน ประเดิมคุมทีมซ้อมปรีซีซันเป็นวันแรกในวันจันทร์นี้ ปรากฎว่า นักเตะทีมชุดใหญ่เข้ารายงานตัวอย่างพร้อมหน้า ทั้งในรายของ เคราร์ด ปิเก้, อุสมาน เดมเบเล และหลยุส์ ซัวเรซ โดยไร้เงาของ อิวาน ราคิติช ที่เข้ารับการตรวจร่างกายกับเซบีญา และ ลิโอเนล เมสซี ที่ไม่มารายงานตัวเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังวานนี้ก็ไม่ได้เข้ารับการตรวจร่างกาย

ด้าน Marca รายงานว่า เจ้าบุญทุ่มมีสิทธิ์ลงโทษนักเตะขั้นรุนแรง ด้วยการปรับค่าเหนื่อยเป็นเวลา 11 วัน หรือ 25% ของค่าเหนื่อยทั้งเดือน หากเขาไม่ยอมเดินทางมารายงานตัว 3 ติดต่อกัน

สาเหตุที่เมสซีไม่ยอมเดินทางมารายงานตัวกับสโมสร เพราะเขาคิดว่าสัญญาของเขากับบาร์ซาจบลงไปตั้งแต่วันที่ส่งแฟ็กซ์แล้ว ท่ามกลางความสนใจจาก แมนฯ ซิตี้ ที่พร้อมดึงตัวเขาไปร่วมทีม

ขณะที่ ฮอร์เก้ เมสซี พ่อและเอเยนต์ส่วนตัวของเมสซี เตรียมเข้าไปเคลียร์อนาคตของลูกชาย กับ โจเซป บาร์โตเมว ในวันพุธนี้

