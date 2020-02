สองนักล่าประตู! ดราแกนถึง เฮแบร์ตี้ "ใจเย็นเพื่อน ผมกำลังตามไป"

🇧🇷 เฮแบร์ตี้ แฟร์นานเดส และ 🇲🇪 ดราแกน บอสโควิช ยังคงเดินหน้ายิงประตูเพิ่มสถิติของตัวเอง ⚽️🔥 - #ศึกชิงบัลลังก์ไทยลีก #ToyotaThaileague #ToyotaThaileague2020 #ThaiLeague #ไทยลีก #ฟุตบอลไทย #บอลไทย

A post shared by Thai League (@thaileague) on Feb 16, 2020 at 11:15pm PST