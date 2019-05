ส่องทีมใหม่! แรมซีย์โผล่สนามยูเวนตุสนัดฉลองแชมป์

อารอน แรมซีย์ ว่าที่ห้องเครื่องตัวใหม่ของยูเวนตุส โผล่ชมฟอร์มต้นสังกัดในฤดูกาลหน้า ในเกมรับแชมป์ กัลโช เซเรีย อา ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีนา

มิดฟิลด์วัย 28 เซ็นสัญญาล่วงหน้าย้ายมาเล่นกับเจ้าม้าลายแบบไร้ค่าตัว ด้วยสัญญา 4 ปี พร้อมรับค่าจ้างมหาศาล 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ หลังจาก เขา และ อาร์เซนอล เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาที่กำลังจะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

What a #W8NDERFUL surprise at Allianz Stadium. Hello, @aaronramsey pic.twitter.com/sSbIWIs50D