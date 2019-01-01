ส่องค่าพลังนักเตะ : ใครคือสุดยอดกองหลัง FIFA 20?
EA Sports เพิ่งเปิดเผย ค่าพลังของนักเตะในเกม FIFA 20 ก่อนจะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 27 กันยายน เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามว่าใครคือนักเตะที่มีค่าพลังสูงสุดในเกมนี้
เวอร์จิล ฟาน ไดค์ คือกองหลังที่มีค่าพลังมากที่สุดในเกม FIFA 20 อยู่ที่ 90 และอยู่ในอันดับ 9 ของบรรดานักเตะทั้งหมดในเกม ขณะที่รองลงมาเป็นของ จอร์โจ คิเอลลินี กองหลังจากยูเวนตุส ที่ในภาคนี้ต้องใช้ชื่อสโมสรว่า Piemonte Calcio เพราะถูก Konami เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทางยูเวนตุส, คาลิดู คูลิบาลี รวมถึงเซร์คิโอ รามอส ที่ล้วนมีค่าพลังอยู่ที่ 89
กองหลังที่มีค่าพลังรองลงมาอีกมีอยู่สองรายคือ ดิเอโก โกดิน ที่เพิ่งย้ายจากแอตเลติโก มาดริด มาอยู่กับ อินเตอร์ มิลาน และเคร์ราร์ด ปิเก้ กองหลังจากบาร์เซโลนา ที่มีคะแนนอยู่ที่ 88 ทั้งคู่
ส่วนที่เหลือ จะมีกองหลังคนไหนอีกบ้างที่อยู่แถวหน้าของเกมภาคนี้ ติดตามที่ Goal รวบรวมมาให้ด้านล่างได้เลย
FIFA 20: กองหลังค่าพลังสูงสุด
|นักเตะ
|สโมสร
|ทีมชาติ
|ตำแหน่ง
|ค่าพลัง
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|Netherlands
|CB
|90
|Giorgio Chiellini
|Piemonte Calcio
|Italy
|CB
|89
|Kalidou Koulibaly
|Napoli
|Senegal
|CB
|89
|Sergio Ramos
|Real Madrid
|Spain
|CB
|89
|Diego Godin
|Inter
|Uruguay
|CB
|88
|Gerard Pique
|Barcelona
|Spain
|CB
|88
|Jordi Alba
|Barcelona
|Spain
|LB
|87
|Toby Alderweireld
|Spurs
|Belgium
|CB
|87
|Mats Hummels
|Borussia Dortmund
|Germany
|CB
|87
|Aymeric Laporte
|Man City
|France
|CB
|87
|Thiago Silva
|PSG
|Brazil
|CB
|87
|Jan Vertonghen
|Spurs
|Belgium
|CB
|87
|Leonardo Bonucci
|Piemonte Calcio
|Italy
|CB
|86
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich
|Germany
|RB
|86
|Marquinhos
|PSG
|Brazil
|CB
|86
|Milan Skriniar
|Inter
|Slovakia
|CB
|86
|Samuel Umtiti
|Barcelona
|France
|CB
|86
|David Alaba
|Bayern Munich
|Austria
|LB
|85
|Alex Sandro
|Piemonte Calcio
|Brazil
|LB
|85
|Dani Carvajal
|Real Madrid
|Spain
|RB
|85
|Matthijs de Ligt
|Piemonte Calcio
|Netherlands
|CB
|85
|Jose Maria Gimenez
|Atletico Madrid
|Uruguay
|CB
|85
|Kostas Manolas
|Napoli
|Greece
|CB
|85
|Marcelo
|Real Madrid
|Brazil
|LB
|85
|Andrew Robertson
|Liverpool
|Scotland
|LB
|85
|Niklas Sule
|Bayern Munich
|Germany
|CB
|85
|Raphael Varane
|Real Madrid
|France
|CB
|85