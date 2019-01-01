FIFA 20

ส่องค่าพลังนักเตะ : ใครคือสุดยอดกองหลัง FIFA 20?

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EA Sports
เวอร์จิล ฟาน ไดค์ คือกองหลังที่ค่าพลังมากที่สุดใน FIFA 20 หลังจากผลงานที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูล ว่าแต่แนวรับคนอื่นมีค่าพลังเท่าไหร่ ติดตามที่นี่

EA Sports เพิ่งเปิดเผย ค่าพลังของนักเตะในเกม FIFA 20 ก่อนจะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 27 กันยายน เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามว่าใครคือนักเตะที่มีค่าพลังสูงสุดในเกมนี้

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ คือกองหลังที่มีค่าพลังมากที่สุดในเกม FIFA 20 อยู่ที่ 90 และอยู่ในอันดับ 9 ของบรรดานักเตะทั้งหมดในเกม ขณะที่รองลงมาเป็นของ จอร์โจ คิเอลลินี กองหลังจากยูเวนตุส ที่ในภาคนี้ต้องใช้ชื่อสโมสรว่า Piemonte Calcio เพราะถูก Konami เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทางยูเวนตุส, คาลิดู คูลิบาลี รวมถึงเซร์คิโอ รามอส ที่ล้วนมีค่าพลังอยู่ที่ 89

กองหลังที่มีค่าพลังรองลงมาอีกมีอยู่สองรายคือ ดิเอโก โกดิน ที่เพิ่งย้ายจากแอตเลติโก มาดริด มาอยู่กับ อินเตอร์ มิลาน และเคร์ราร์ด ปิเก้ กองหลังจากบาร์เซโลนา ที่มีคะแนนอยู่ที่ 88 ทั้งคู่ 

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ส่วนที่เหลือ จะมีกองหลังคนไหนอีกบ้างที่อยู่แถวหน้าของเกมภาคนี้ ติดตามที่ Goal รวบรวมมาให้ด้านล่างได้เลย

Giorgio Chiellini Juventus 2019-20

FIFA 20: กองหลังค่าพลังสูงสุด

นักเตะ สโมสร ทีมชาติ ตำแหน่ง ค่าพลัง
Virgil van Dijk Liverpool Netherlands CB 90
Giorgio Chiellini Piemonte Calcio Italy CB 89
Kalidou Koulibaly Napoli Senegal CB 89
Sergio Ramos Real Madrid Spain CB 89
Diego Godin Inter Uruguay CB 88
Gerard Pique Barcelona Spain CB 88
Jordi Alba Barcelona Spain LB 87
Toby Alderweireld Spurs Belgium CB 87
Mats Hummels Borussia Dortmund Germany CB 87
Aymeric Laporte Man City France CB 87
Thiago Silva PSG Brazil CB 87
Jan Vertonghen Spurs Belgium CB 87
Leonardo Bonucci Piemonte Calcio Italy CB 86
Joshua Kimmich Bayern Munich Germany RB 86
Marquinhos PSG Brazil CB 86
Milan Skriniar Inter Slovakia CB 86
Samuel Umtiti Barcelona France CB 86
David Alaba Bayern Munich Austria LB 85
Alex Sandro Piemonte Calcio Brazil LB 85
Dani Carvajal Real Madrid Spain RB 85
Matthijs de Ligt Piemonte Calcio Netherlands CB 85
Jose Maria Gimenez Atletico Madrid Uruguay CB 85
Kostas Manolas Napoli Greece CB 85
Marcelo Real Madrid Brazil LB 85
Andrew Robertson Liverpool Scotland LB 85
Niklas Sule Bayern Munich Germany CB 85
Raphael Varane Real Madrid France CB 85

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