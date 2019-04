สองข่มร้อย! 'เมสซี-ซัวเรซ'ยิงมากกว่า 18 ทีมลาลีก้า

ลิโอเนล เมสซี กับ หลยุส์ ซัวเรซ สองแนวรุกพระกาฬของบาร์เซโลนา ช่วยกันยิงประตูในเกมลีกมากกว่า 18 ทีมในลาลีก้า

บาร์ซาซัดประตูในลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว 81 ลูก โดย 53 ลูกในนั้นเป็นผลงานของหอกอาร์เจนไตน์กับกองหน้าอุรุกวัย (เมสซี 33, ซัวเรซ 20)

Messi and Suarez have scored more La Liga goals this season than 18 of the 19 teams they have faced pic.twitter.com/shB13XgXhA