สวมบทยูเออี! มาโน่ภูมิใจออลสตาร์ทำตามเป้าเจ๊าช้างศึก 2-2

กุนซือไทยลีกออลสตาร์ชื่นชมลูกทีมเล่นได้ตามแผนสวมบทเป็นยูเออีเพื่อให้ช้างศึกรับมือเกมรุกก่อนเจอของจริงในปีหน้า

มาโน โพลกิ้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยลีกออลสตาร์ เผยภูมิใจกับลูกทีมที่ทำได้ตามแผนหลังยันเสมอทีมชาติไทย 2-2 ในฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ที่ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทัพช้างศึกออกนำไปก่อนจากมานูเอล ทอม เบียห์ร ที่สวมปลอกแขนกัปตันทีม ก่อนที่ บาร์รอส ทาร์เดลลี กองหน้าชาวบราซิลของสมุทรปราการ ซิตี้ จากนั้น ภาณุพงศ์ พลซา ยิงให้ทีมชาติไทยนำอีกครั้ง แต่ก็มาถูก เลอันโดร อัสซัมเซา ดาวยิงสวาทแคทตีเสมอได้ก่อนหมดเวลา

“จุดประสงค์หลักขอเกมนี้ เพื่อสร้างประโยชน์กับทีมชาติไทยมากที่สุด ซึ่งวันนี้ผมภูมิใจกับนักเตะทั้ง 22 คน ทุกคนทำตามแผน แม้จะมีเวลาเตรียมทีมแค่ 2 วัน” อดีตเฮดโค้ชทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เผยหลังเกม

“แต่ละคนก็มีความเป็นมืออาชีพ เราพยายามเล่นตามแนวทาง ผลที่ออกมาก็เป็นเกมที่ดีมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา ต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่มาร่วมกันและทำงานของตัวเองอย่างเต็ม"

"หวังว่าทีมชาติไทยจะได้ประโยชน์ เพราะทุกคนทำเต็มที่เพื่อให้มันออกมาดี ทั้งสองฝ่ายมีโอกาส และถือเป็นเกมที่สนุก"

ทีมชาติไทยเหลือโปรแกรมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกรอบ 2 อีก 3 นัดที่จะต้องแข่งขันในปีหน้าคือการเปิดบ้านพบ อินโดนีเซีย ช่วงเดือนมีนาคม ,เยือน ยูเออี และ เล่นในบ้านพบ มาเลเซีย เดือนมิถุนายน ซึ่ง มาโน่ มองว่างานหนักสุดคือการไปเยือนยูเออีทำให้เขาได้นำวิธีการเล่นของคู่แข่งทีมนี้มาใส่ให้ไทยลีกออลสตาร์

"เกมที่ ไทย ต้องไปเยือน ยูเออี ที่ต้องการสามคะแนน ไทย ต้องเจอคือทีมที่เน้นเกมรุกเหมือนกับวันนี้ เราพยายามทำเกมรุกเพื่อเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยจากสถานการณ์ในวันนี้ เพื่อวิเคราะห์ เพื่อเตรียมรับมือยูเออี"

"ผมคิดว่า ทีมชาติไทย ยังขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคน อาทิ สุภโชค สารชาติ กับ เอกนิษฐ์ ปัญญา เหลือแค่ต้องปรับจูนให้เข้ากันเท่านั้น"

ด้าน ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด ผู้รักษาประตู ของ ทีมไทยลีก ออล สตาร์ กล่าวว่า "ทางนักเตะทุกคนก็พยายามเต็มที่ แม้จะไม่ได้เล่นเต็มเกม หวังว่าทีมชาติไทยจะได้ประโยชน์ เพราะทุกคนทำเต็มที่เพื่อให้มันออกมาดี ทั้งสองฝ่ายมีโอกาส และถือเป็นเกมที่สนุก