สวนจุก! โอบาเมยองโพสต์เฉ่งซีอีโอดอร์ทมุนด์

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง ดาวยิงของอาร์เซนอล ออกโรงสวนกลับ ฮันส์-โยอาคิม วัตซ์เค ซีอีโอของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ว่าเป็นตัวตลก

ก่อนหน้านี้บอร์ดบริหารทีมเสือเหลืองออกมากล่าวหากองหน้ากาบองว่า นักเตะเลือกย้ายไปเล่นกับ เดอะ กันเนอร์ส เพราะเงิน นั่นทำเอาศูนย์หน้าไอ้ปืนใหญ่ไม่พอใจและออกมาตอบโต้ทันที

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽