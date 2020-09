สลับขั้วโจต้า! ลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มปล่อย'โฮเวอร์'ซบวูล์ฟแฮมตัน

ลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีก ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงปล่อยตัว คี-จานา โฮเวอร์ กองหลังอนาคตไกลให้ วูล์ฟแฮมตัน เรียบร้อยแล้ว

่ก่อนหน้านี้หงส์แดงเพิ่งคว้าตัว ดิโอโก้ โจต้า แนวรุกของทีมไอ้หมาป่ามาร่วมทีม อย่างไรก็ตามแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกก็ยืนยันว่าได้ปล่อยตัวแนวรับดาวรุ่งชาวดัตช์ให้ วูล์ฟ เป็นการแลกเปลี่ยนเช่นกัน

ทั้งนี้ ฮูเวอร์ ย้ายจาก อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม มาร่วมทีม ลิเวอร์พูล ตั้งแต่ปี 2018 ด้วยวัยเพียง 17 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในยุโรป โดยมีโอกาสลงเล่นให้ทัพหงส์แดงไปแล้ว 4 นัด ทำได้ 1 ประตู ในเกมคาราบาวคัพ กับ มิลตัน คีย์ส ดอนส์ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว



Ki-Jana Hoever has completed a permanent transfer to @Wolves.



Everyone at #LFC thanks @khoever51_ for his contributions to the club and wishes him the best of luck for the future.