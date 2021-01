​สร้างชื่อต่อเนื่อง! OPTA เลือก "ธีราทร" ติดทีมยอดเยี่ยม ACL 2020

ธีราทร บุญมาทัน แบ็คซ้ายโยโกฮามา เอฟ มารินอส ได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 จากการคัดเลือกของ OPTA

ฟูลแบ็คทัพกะลาสี โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 มีส่วนช่วยให้ทีมก้าวเข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย นอกจากนั้นยังทำ 1 ประตูสุดสวยในเกมพบกับ ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส ได้ด้วย

ล่าสุด ธีราทร บุญมาทัน ยังสร้างชื่อกระหึ่มเอเชียต่อเนื่อง หลังได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 จากการคัดเลือกของเว็บไซต์ OPTA แหล่งรวบรวมสถิติฟุตบอลที่เชื่อถือได้

นอกจาก ธีราทร บุญมาทัน แล้ว ยังมีสองแข้งจากโยโกฮามา เอฟ มารินอส ติดทีมชุดนี้ด้วย ได้แก่ เอโด โอไนวู และ เทรุฮิโตะ นาคากาวะ

