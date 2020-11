สรุปประเด็น : ซาลาห์ร่วมงานแต่งจนติดโควิด-19?

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าลิเวอร์พูล กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเขาไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจนติดเชื้อโควิด-19 หลังมีวิดีโอหลุดว่าไปร่วมงานแต่งงานของพี่ชายโดยไม่ได้สวมหน้ากาก หรือเว้นระยะห่าง จนนายกเทศมนตรีของเมืองต้องออกมาปกป้อง

เรื่องราวทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไร โกล ประเทศไทย สรุปมาไว้ให้ที่นี่

1. โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูล ได้รับการยืนยันว่า ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในระหว่างการเก็บตัวกับทีมชาติอียิปต์ เพื่อทำศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ กับทีมชาติโตโก ในคืนวันเสาร์ รวมถึงในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้ แต่จะไม่ได้ลงเล่นทั้งสองนัด หลังจากตรวจพบเชื้อ

2. นอกจากนี้ ซาลาห์ยังมีโอกาสที่จะไม่ได้ช่วยทีมหงส์แดงในเกมพบเลสเตอร์ ซิตี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นนัดแรกของพรีเมียร์ลีก หลังจากพักเบรคทีมชาติ

3. การขาดหายไปของซาลาห์ จะยิ่งทำให้เยอร์เกน คล็อปป์ ต้องเจอปัญหาน่าปวดหัว หลังจากที่เขาจะไม่ได้ใช้งาน เวอร์จิล ฟาน ไดค์, โจ โกเมซ, ฟาบินโญ, ติอาโก้ อัลคันทารา และเทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ซึ่งมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

4. หลังจากที่ข่าวว่าซาลาห์ติดเชื้อโควิด-19 ออกไป ก็มีคลิปวิดีโอหลุดออกมาทางโลกโซเชียลว่ากองหน้าชาวอียิปต์ไปร่วมงานแต่งของพี่ชาย โดยไม่ได้สวมหน้ากากหรือมีการเว้นระยะห่างใดๆ แม้แต่น้อย

Mo Salah tests positive for Covid after doing this at a wedding. Seriously, we need to stop players leaving their club bubbles amid this pandemic.



International breaks are not working on so many levels #LFC pic.twitter.com/02WzezFVuk