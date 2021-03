สยอง! แข้งฟอเรสต์กรีนปะทะคู่แข่งนิ้วหัก 4 นิ้ว

เกิดเหตุสยองขึ้นในศึก ลีกทู ประเทศอังกฤษเมื่อ จามิลล์ แมตต์ ดาวเตะตัวเก่งของ ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส ปะทะกับคู่แข่งผิดจังหวะจนทำให้นิ้วหักถึง 4 นิ้ว

แข้งชาวจาไมก้าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้ ฟอเรสต์กรีน ในเกมเปิดบ้านรับมือ โบลตัน แต่กลับต้องเจอฝันร้ายหลังเกมเริ่มไปเพียงไม่กี่นาที เมื่อเขาปะทะกับคู่แข่งบริเวณกลางสนามซึ่งดูเหมือนไม่รุนแรง แต่เจ้าตัวกลับลงไปนอนด้วยความเจ็บปวด

ซึ่งเมื่อเกมหยุดลงทุกคนในสนามถึงกับหน้าถอดสีเมื่อเห็นนิ้วมือของดาวเตะวัย 31 ปี โค้งงอผิดรูปอย่างชัดเจน และต้องเปลี่ยนตัวออกทันที โดยมีรายงานว่านิ้วขวาของเขาหักถึง 4 นิ้ว

นอกจากนี้ ฟอเรสต์กรีน ยังต้องเจ็บช้ำสองต่อเมื่อจบเกมนี้พวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายคารังต่อ โบลตัน 0-1 อีกด้วย

Jamille Matt of Forest Green Rovers putting me off my scrambled egg on toast with this horrific injury to his hand against Bolton 😰 #FGR #BWFC pic.twitter.com/4SB1wGApDH